SPOR

Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şuç duyurus üzerine PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu ve hakemler Süleyman Abay, Çağatay Şahan, Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 20 isim hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Savcılık, isimler hakkında yaptığı çalışmalar doğrultusunda delil elde edemediğinden haklarında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatılmasına karar verdi.

Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, TFF PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor- Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Torku Konyaspor maçını yöneten Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor maçını yöneten Çağatay Şahan ve bu maçlarda görev alan hakem heyetlerinden toplamda 20 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin "Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" amacıyla kurulmuş olan "Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak", "tehdit", "şantaj" ve "toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

SAVCILIK, HAKEMLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ
Savcılık, dosya kapsamında emniyete gerekli incelemeleri yaptırdı. Emniyetin çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi. Bunun üzerine savcılık delil bulanamadığı için takipsizlik kararı verdi. (Vatan)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Antalyaspor 1 - 1 TrabzonsporAntalyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Konyaspor 0 - 1 BaşakşehirKonyaspor 0 - 1 Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Karaahmetoğlu Süleyman Abay Çağatay Şahan cüneyt çakır ibrahim hacıosmanoğlu FETÖ

En Çok Okunan Haberler

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

Ozan Kabak için tarihi karar!

Ozan Kabak için tarihi karar!

Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

BB Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa

BB Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa

Bursaspor 2 - 0 Alanyaspor

Bursaspor 2 - 0 Alanyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.