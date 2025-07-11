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Hakemlerin maaşına görülmemiş zam! Neredeyse 5 asgari ücrete eşit olacak

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Süper Lig hakemlerinin maaşına zam yaptırmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.

Hakemlerin maaşına görülmemiş zam! Neredeyse 5 asgari ücrete eşit olacak
Emre Şen

Sezonun başlamasına az bir süre kala Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) flaş bir hamle geldi. Dernek yetkilileri, hakem ücretlerine zam yapılmasını talep etti.

MEVCUT MAAŞLARI 52.500 TL

Hakemlerin maaşına görülmemiş zam! Neredeyse 5 asgari ücrete eşit olacak 1

Mevcut durumda bir Süper Lig hakeminin ücreti 52.500 TL olarak biliniyor. Dernek yetkilileri, bu rakamı %72'lik rekor zamla 90.300 TL'ye çıkartmak istiyor.

GÖZLEMCİLERE YÜZDE 200 ZAM

Hakemlerin maaşına görülmemiş zam! Neredeyse 5 asgari ücrete eşit olacak 2

Yardımcı hakemin mevcut ücreti 23.100 TL olmasını da kabul etmeyen dernek, bu rakamın da 50.820 TL'Ye çıkarılması için pazarlıklara başladı. VAR hakemleri ise şu anda 26.250 TL ücret alıyor. Bu ücretin de yüzde 100 zamla 52.500 TL'ye çıkarılması isteniyor. Gözlemcilerin ücretleri ise şu an 7.000 TL. Dernek, bu rakamın yüzde 200 artırılarak 21.000 TL'ye yükseltilmesini ifade ediyor.

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Hakem Zam
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