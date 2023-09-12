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Hakemlerin maç başı ücretlerine zam geldi!

12.09.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakemlerin ücretlerine zam yaptı.

Hakemlerin maç başı ücretlerine zam geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç başı ücretlerine zam yaptı. Yapılan zam %50'lik bir artışa tekabül ediyor.

YENİ ÜCRET 30 BİN TL

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Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin ortalama karşılaşma ücreti 20 bin liraydı. Bu ücret TFF tarafından 30 bin liraya yükseldi. VAR hakeminin maç maçı ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR'da görev alan hakem ise 7 bin 500 lira ücret alacak.

YARDIMCI HAKEMLERE DE ZAM GELDİ

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Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi. Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak.

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