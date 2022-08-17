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Hakemliği bırakan Bahattin Duran'dan Cüneyt Çakır itirafı: "Hayalini bile kuramayacağımız şeyler yaşadık"

17.08.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en kariyerleri hakemleri arasında bulunan FIFA kokartlı yardımcı hakemlerinden olan Bahattin Duran geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki hakemlik kariyerini noktalamıştı. Oyuncu Aslı Samat ve Influencer Cansu Yalçınkaya'nın Konumuz Kahve programına konuk olan eski hakem Bahattin Duran, hakemlik dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hakemliği bırakan Bahattin Duran'dan Cüneyt Çakır itirafı: "Hayalini bile kuramayacağımız şeyler yaşadık"

FIFA kokartlı yardımcı hakemlerden olan Bahattin Duran, hakemliğe geçtiğimiz günlerde veda etmiş ve Duran'ın vedası çokça konuşulmuştu. Ünlü hakem, oyuncu Aslı Samat ve Influencer Cansu Yalçınkaya'nın Konumuz Kahve programına konuk olarak hakemlik dönemi hakkında az bilinenleri açıkladı.

ESKİ HAKEM BAHATTİN DURAN HAKEMLİK SÜRECİNİ ANLATTI

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"Ben kendimi bildim bileli hakemim" diyen Bahattin Duran kariyeri için "28-29 yıllık bir macera sona erdi" ifadelerini kullandı. Üniversite üçüncü sınıfa başlarken hakemliğe başladığını aktaran isim, futbol sevdasının ailesinden geldiğini de vurguladı. Duran, futbolcu olmak istemeyip üniversite okuduğunu söyledi ve TFF'nin açtığı bir kursa katılıp, sonrasında hakemlik macerasının başladığından bahsetti.

"BEN HAKEMLİĞE BAŞLADIKTAN SONRA ANNEM ÇOK ÇEKTİ"

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"Ben hakemliğe başladıktan sonra annem çok çekti" cümlesiyle şaşırtan Duran, başlangıçta amatörde günde en az 2 maç yönettiğini ve bu dönemde herhangi maddi bir kazanç elde etmediğini söyledi. Soğuk kış günlerinde yağmur ve çamurda maç yönettiği günleri hatırladığını söyleyen isim, annesinin Brezilya'da oynanan Dünya Kupası maçı öncesinde "Oğlum çok uzak, gitme" dediğini esprili bir şekilde anlattı.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIMIZ ŞEYLER YAŞADIK"

Duran, hakemlik macerasında Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun'a da değinerek "Bu son 13 yılda Cüneyt'le ve Tarık'la inanılmaz şeyler yaşadık, hayalini bile kuramayacağımız şeyler yaşadık çok şükür. " şeklinde konuştu.

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"Benim tam 200 tane maçım oldu" diyen Duran, Cüneyt ve Tarık Ongun için "Onlar da benim bir ailem" ifadesini kullandı.

"TUTTUĞU TAKIMIN MAÇINDA HATA YAPSAM BABAM KIZIYORDU"

Ünlü hakem, tuttuğu takımın maçında bir hata yapması halinde babasından azar yediğini ve aynı şekilde en yakın arkadaşlarının da bu tarz durumlarda surat astığını açıklayarak güldürdü.

"YURT DIŞINDA HAKEMLİK YAPMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Hakemlik sonrası neler yapacağı hakkında soru sorulan ünlü hakem, planları arasında önce "Yurt dışında hakemlik yapmak" olduğunu ancak şimdi vazgeçtiğini ve yardımcı hakem eğitmenliği yapmayı düşündüğünü açıkladı.

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Aslı Samat bahattin duran tff türkiye futbol federasyonu
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