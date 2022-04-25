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Hakim'in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

25.04.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Yücel, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur gibi oyuncuların yer aldığı Hakim dizisinde Cevdet rolü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda dizisinde de Vahit Karahanoğlu rolüne hayat veren Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı.

Hakim'in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Oyunculuğa tiyatro yaparak başlayan Uğur Yücel, seneler içerisinde birçok dizi, fimlerde oynadı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Uğur Yücel'in eşi, meğer kendisi kadar ünlüymüş...

UĞUR YÜCEL'İN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

64 yaşındaki ünlü oyuncu Uğur Yücel oyunculuk kariyeri ile anılıyor. Canım Ailem, İçerde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı ve 1977'de tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine adım attı.

Yıllar içerisinde aranan oyunculardan biri olmayı başaran Uğur Yücel'in eşi de, kendisi kadar ünlü oyuncu çıktı.

Hakim'in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Oyunculuk alanında ödülleri bulunan Uğur Yücel, Derya Alabora ile 1983 yılında evlendi. İkilinin mutlu evliliği halen devam ediyor. İkilinin 1985 doğumlu Can Yücel adında oğlu bulunuyor.

Hakim'in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Ünlü oyuncu Derya Alabora, "Uğur Yücel ile sizi bir arada tutan şey nedir?" sorusuna "Valla evliliğimi hayatımda istikrar olsun gibi ince hesaplarla korumuyorum. O sorunun cevabını bilmemek belki de bizi bir arada tutuyor." yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Alabora Uğur Yücel
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