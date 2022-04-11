Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eşi bakın kim çıktı! Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın baş düşmanıydı!

Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'nı eşi bakın kim çıktı! ATV'de yeni bir dizi daha yayın hayatına başladı. Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekerken, dizide Yasemin karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın eşi şaşırttı. Özkan'ın eşinin Kurtlar Vadisi'ne damga vuran karakterlerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Ebru Özkan, Hakim dizisinde Yasemin Kaner karakterine hayat veriyor. Yasemin dizide alımlı, güçlü, zeki ve sıra dışı bir kadın olarak tanıtılıyor.

Ömer Arif'in eski stajeri olan ve öğrendiği herşeyi ona borçlu olan Yasemin, Aylin'in ölümünden sonra Ömer'e iyice bağlandı.

HANIMIN ÇİFTLİĞİ'NDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hakim dizisiyle ekranlara dönen Ebru Özkan, Hanımın Çiftliğinde Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olan yetenekli oyuncu, Not Defteri dizisinde de rol almıştı.

PARAMPARÇA DİZİSİYLE PARLAMIŞTI

Ebru Özkan'ın en çok çıkış yaptığı dizilerden birisi ise Paramparça olmuştu. Daha sonrasında Şahin Tepesi dizisinde Melek karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Özkan beğeni toplamıştı.

Netflix'te yayınlanacak Şahmeran dizisinde de boy gösterecek yetenekli oyuncu peş peşe yeni rollerde boy gösterirken eşini öğrenen ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

EŞİNİ DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Özkan'ın 2016 yılında evlendiği isim, kendisi gibi tiyatrocu ve oyuncu olan Ertan Saban.

Çiftin 2018 yılında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

İlişkileri dolu dizgin devam eden Ebru Özkan - Ertan Saban çiftiyle ilgili hiç bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı.

Dizide önemli bir karakteri canlandıran Ebru Özkan'ın eşini duyanlar ise şaşkına döndü. Özkan'ın eşi Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu ve efsane karakter Polat'ı başına bela olan oyunculardan birisiydi.

Ertan Saban, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gölge karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Polat Alemdar'ın düşmanı olan Gölge, Ortadoğu'da kurmayı planladığı yeni devlete destek verecek Türkiye'den işbirlikçiler arayan bir karakterdi.



