Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı.

"AYLIK GELİRİM 60 BİN TL"

Aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çok sayıda müştekinin hazır bulunduğu duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Çolakoğlu, aylık gelirini 60 bin lira olarak beyan etti.



