Peaky Blinders dizisinin yıldızı Paul Anderson'ın son hali ortaya çıktı!

Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı Arthur Shelby Jr. karakteriyle tanınan Paul Anderson uyuşturucu ile mücadele ediyordu. Paul Anderson'ın son hali ortaya çıktı.



Paul Anderson, Londra sokaklarında elektrikli bisikletiyle dolaşırken objektiflere yansıdı. Bomber ceket, kısa paçalı pantolon, turuncu çorap ve güneş gözlüğü takan oyuncunun, bir yandan da elindeki paraları saydığı görüldü.

DEVAM FİLMİNDE ROL ALAMADI

Anderson, kişisel hayatında yaşadığı sorunların gölgesinde, Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Netflix yapımı Peaky Blinders: The Immortal Man filminde karakterini yeniden canlandıramadı.

UYUŞTURUCU HAYATINI MAHVETTİ

Anderson'ın adı, Aralık 2023'te uyuşturucu bulundurma olayıyla gündeme gelmişti. Oyuncu, Noel'in ertesi günü bir pubın tuvaletinde crack kokain ve amfetamin bulundururken yakalanmıştı.