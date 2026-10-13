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Çiçekçi Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi başrolde

Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi başrollerinde buluşturan TOD STUDIOS imzalı Çiçekçi Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Çiçekçi Kız dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çiçekçi Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi başrolde

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişiyle büyük beğeni toplayan Çiçekçi Kız ilgi çekti. Başrollerinde Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi buluşturan TOD STUDIOS imzalı yeni dizi Çiçekçi Kız’ın ilk fragmanı da paylaşıldı.

Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği, Helin Kandemir’in Nilüfer, Hakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat verdiği diziden paylaşılan ilk tanıtım ikilinin yollarını kesiştiren sürprizlerle dolu hikayeden ilk detayları gözler önüne seriyor.

Çiçekçi Kız fragmanı sonrası sosyal medyada "Çok yakışmışlar", "Merak ettim bu ikiliyi", "Romantik komedi ve polisiye bir arada, heyecanlı duruyor" yorumları yapıldı.

Çiçekçi Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi başrolde 1

ÇİÇEKÇİ KIZ KONUSU

“Çiçekçi Kız” hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikâyeyi konu alıyor. Birbirine taban tabana zıt iki insanı aynı dükkânda buluşturan dizi, romantik komediyi polisiye unsurlarla harmanlıyor.
Çiçekçi Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi başrolde 2

ÇİÇEKÇİ KIZ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu’nun da yer aldığı “Çiçekçi Kız”, yakında TOD’da izleyiciyle buluşacak.

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Helin Kandemir
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