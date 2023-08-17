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Hakim Ziyech için Galatasaraylıları tedirgin eden gelişme! Sağlık testlerinden geçemedi mi?

17.08.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yayın yapan resmi bir televizyon kanalı Hakim Ziyech'in Galatasaray için yapılan sağlık kontrollerinden geçemediğini iddia etmişti. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar tedirginlik yaşadı.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Galatasaray, Rashica'yı Beşiktaş'a kaptırınca Hakim Ziyech için tüm kozlarını oynadı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için gaza basan sarı-kırmızılılar için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SAĞLIK TESTLERİNDEN GEÇEMEDİ İDDİASI

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Hollanda'da yayın yapan resmi bir televizyon kanalı Hakim Ziyech'in Galatasaray için sağlık testlerine girdiğini ve bu testlerden geçemediğini iddia etti. Kanında bulunmaması gereken bir maddeye rastlandığı için testlerden geçemediği iddia edilen Hakim Ziyech için Galatasaray cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Ülkemizde çıkan Hakim Ziyech haberlerinde ise yıldız oyuncunun sağlık testlerinden geçememe gibi bir sorunun olmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın Ziyech transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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