Hakim Ziyech için Galatasaraylıları tedirgin eden gelişme! Sağlık testlerinden geçemedi mi?

Galatasaray, Rashica'yı Beşiktaş'a kaptırınca Hakim Ziyech için tüm kozlarını oynadı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için gaza basan sarı-kırmızılılar için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SAĞLIK TESTLERİNDEN GEÇEMEDİ İDDİASI

Hollanda'da yayın yapan resmi bir televizyon kanalı Hakim Ziyech'in Galatasaray için sağlık testlerine girdiğini ve bu testlerden geçemediğini iddia etti. Kanında bulunmaması gereken bir maddeye rastlandığı için testlerden geçemediği iddia edilen Hakim Ziyech için Galatasaray cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ülkemizde çıkan Hakim Ziyech haberlerinde ise yıldız oyuncunun sağlık testlerinden geçememe gibi bir sorunun olmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın Ziyech transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

