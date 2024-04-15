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Hakim Ziyech'in golü sonrası sosyal medya Batuhan Karadeniz'in bu sözleriyle çalkanıyor! "Talisca'nın sol ayağı secdeye yatar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 23:31
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Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında ikinci golünü kaydeden Hakim Ziyech'in şık golü konuşulmaya devam ederken, Batuhan Karadeniz, Faslı oyuncunun sol ayağını Talisca ile karşılaştırdı. Karadeniz, söylediği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 4-0 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile biten mücadelenin yankıları sürerken karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Hakim Ziyech, takımının ikinci golünü atmayı başarmıştı.

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

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Maçın 61. dakikasında sol ayağıyla uzaktan müthiş bir şutla kaleciyi avlayan Ziyech'in jeneriklik golü gündem olurken, eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'den de bu gole dair çok konuşulacak bir değerlendirme geldi.

"SOL AYAĞI SORUŞTURULSUN"

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Ziyech'i Beşiktaş'ın eski golcüsü Talisca ile karşılaştıran Karadeniz, "Buradan tüm yetkililere sesleniyorum, Ziyech'in sol ayağı soruşturulsun! Arabistan'da şalvarla atlayan kaleciye gol atmaya benzemez! Ziyech'in sol ayağını gören adam, Talisca'nın sol ayağına iyi diyemez." ifadleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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