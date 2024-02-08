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Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı! ''Bütçemizi aştığımız için gerçekleştiremedik''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 09:19 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, bir süredir transfer için görüştüğü Suudi Arabistan kulübünden resmi açıklama geldi.

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı! ''Bütçemizi aştığımız için gerçekleştiremedik''
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab ile görüşen Ziyech'in transferinin yattığı açıklandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

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Al-Shabab Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Ziyech'i transfer etmek istediklerini fakat maddi sebeplerden dolayı gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik" dedi.

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