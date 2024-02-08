Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı! ''Bütçemizi aştığımız için gerçekleştiremedik''

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab ile görüşen Ziyech'in transferinin yattığı açıklandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Al-Shabab Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Ziyech'i transfer etmek istediklerini fakat maddi sebeplerden dolayı gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik" dedi.





