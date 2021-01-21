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Hakkari Belediyesinden denetim

21.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesinden denetim

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız devam diyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.
Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız devam diyor. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindekiler, iş yerlerindeki denetimleri sıklaştırdı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, iş yerlerinde korona virüse karşı sürekli bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu.
Zabıta Müdürü Demir, esnafın ve vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimizi sıklaştırarak sürdüreceğiz” dedi.

Hakkari Belediyesinden denetim

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