YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari Belediyesi’nden evden çıkmayın çağrısı

Hakkari Belediyesi’nden evden çıkmayın çağrısı

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları uyarısında bulundu.Belediye tarafından yapılan anonslarda, ”Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz.

Hakkari Belediyesi’nden evden çıkmayın çağrısı

Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Belediye tarafından yapılan anonslarda, ”Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz. Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın” denildi.
Çarşı merkezinin dolu olması dikkatlerden kaçmazken, bazı vatandaşlar ise anonsları dinlemeyip kent merkezinde gezmeyi sürdürdüler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Otel hırsızlarına suçüstü

Otel hırsızlarına suçüstü

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:17
İkindi
15:43
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.