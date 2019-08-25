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Hakkari'de üs bölgesine yarı olimpik yüzme havuzu!

mustafa.saygin mustafa.saygin
EĞLENCE  | 25.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor. Huzur ortamının sağlanması ile birlikte artık gerek duyulmayan üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, kafeterya ve seyir terası inşa ediliyor.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütülüp, huzur ortamı sağlanınca artık sosyal yaşama dönük önemli değişimler yaşanmaya başlandı. İlçe merkezine yakın olan ve ihtiyaç duyulmayan üs bölgeleri artık farklı amaçlarla kullanılıyor. Çukurca'nın kuzeyinde bulunan 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi de Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.

KUŞ BAKIŞI BAKACAKLAR

Bugüne kadar polisin ve askerin terörle mücadelede etkin olarak kullandıkları Bayrak Tepe Üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, çocuk havuzu ayrıca çevresinde kafeterya, fırın ve seyir terası bulunan bir sosyal tesis inşa ediliyor.Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı görüp, doyumsuz bir manzara sunan eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayabilecek.

'ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINDA'

Sosyal tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı AK Parti'li Ensar Dündar, çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte tesis inşa ettiklerini ve çok yakın bir zamanda ilçe halkının hizmetine sunacaklarını anlatan Belediye Başkanı Dündar, ilçede yaptıkları birçok çalışmanın olduğunu söyledi. Yakın bir zamanda İlçenin çehresini değiştiğini anlatan Dündar şöyle konuştu:

"Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber buradan ne yapabiliriz diye düşündük. Akdeniz iklimi olduğu için ilçemiz çok sıcak. Bunun için de bir havuz yapmaya karar verdik. Bunun yanı sıra yanında çocuk havuzu kafeterya bir sosyal tesis yapmaya da karar verdik. Şu ana kadar çalışmalarımızın yüzde 80’nin tamamladık. İnşallah yakında bütün halkımızın hizmetine sunacağız. Çok güzel bir tesis olacak. Çukurca eskiden terör olayları ile anılırken artık doğasıyla, raftingiyle, Zap markasıyla, sosyal tesisleri, kale evleri ve benzer projelerle anılıyor. İnşallah Çukurca yakında çok daha güzel olacak."

Kaynak: DHA

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