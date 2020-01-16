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  4. Hakkari Dernekler Federasyonu heyeti Hakkari’de toplandı

Hakkari Dernekler Federasyonu heyeti Hakkari’de toplandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hakkari Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu, Hakkari’de toplandı.Kısa süre önce Türkiye’nin değişik illerinden derneklerin bir araya gelerek kurduğu Hakkari Dernekler Federasyonu, Ocak 2020 ikinci yönetim kurulu toplantısını da Hakkari’de yaptı.

Hakkari Dernekler Federasyonu heyeti Hakkari’de toplandı

Hakkari Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu, Hakkari’de toplandı.
Kısa süre önce Türkiye’nin değişik illerinden derneklerin bir araya gelerek kurduğu Hakkari Dernekler Federasyonu, Ocak 2020 ikinci yönetim kurulu toplantısını da Hakkari’de yaptı. Kuruluş aşamasından sonra çeşitli proje çalışmalarına başlayan federasyon heyeti, bir ay önce başlattıkları ‘1 bot - 1 mont’ yardım kampanyası çalışmaları kapsamında Hakkari’ye geldiler. Bir yandan yardım kampanyası çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan Hakkari’deki derneklerle bir araya gelen federasyon başkanı ve yöneticileri, ileri ki zamanlarda yapılacak olan projeleri birlikte yürütme ve kenti sosyoekonomik alanda destekleme çalışmalarını değerlendirdiler.
Hakkari’deki bir otelde yapılan toplantıya merkezi İstanbul’da bulunan Hakkari Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Demir, Kadın ve Çocuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Abbasıgil, Genel Başkan Yardımcısı Hacı Tansu, Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı Ayhan Tunç, Spor Kurulu Başkanı Fahri Güldal ve Hakkari’de aktif faaliyet yürüten dernek başkanları katıldı. Burada konuşan Başkan İsmail Demir, federasyonun genel merkezinin İstanbul’da olmasının önemli olduğunu belirterek, “İlimize hizmet etme noktasında güçlerimizi daha da büyüteceğiz. Bizler ülkemiz ve ilimiz yararına, halkımıza hizmet etme, birçok gencimizin hedefine ulaşma noktasında elimizden geleni yapacağız. Bizler herhangi bir siyasi oluşumun yanında veya karşısında değiliz. Biz Hakkari adına yakışır bir şekilde bütün STK’lar ve partilere eşit mesafedeyiz. Bizim işimiz siyaset değil, bilakis işsizliğin en çok olduğu ilimizde belki bir umut olma ve ilimize hizmet etme yolunda yürüyeceğiz. Kısa bir süre sonra yönetim ve onur kurulu ile ilimizi ziyaret edip, çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Hakkari için elini taşın altına koyacak olan her kesin hizmetkarı olacağız. Bu toplantımıza katılan bütün dernek başkanları arkadaşlarıma ve kıymetli basınımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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Yuksekova
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