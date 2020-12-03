Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü tarafından Hakkari Devlet Hastanesine ‘Erişilebilirlik’ belgesi verildi.

Başhekimlikte düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Sema Gölbaşı, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Kara, Hastane Müdürü Necdet Demir ve Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, tüm kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “2020 Erişilebilirlik Yılı” ilan edildiğini belirtti. Kaya, "Bu amaçla Hakkari’de de engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirdik ve ‘Erişilebilirlik’ belgesi verdik" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Kara ise bu pandemi ve yoğunluk döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen bu belgenin kurum çalışanları olarak kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü Salih Kaya tarafından Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Kara’ya ‘Erişilebilirlik’ belgesi takdim edildi.



