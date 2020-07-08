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Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırması üzerine birçok vatandaşın kurallara uyması dikkatlerden kaçmadı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine korona virüs tedbirlerini üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara uymaya başladığı görüldü.

Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırması üzerine birçok vatandaşın kurallara uyması dikkatlerden kaçmadı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine korona virüs tedbirlerini üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara uymaya başladığı görüldü. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezinin değişik noktalarında devriye görevi yaparak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri uyarması üzerine eskiye oranla kurallara uyanların sayısında artış yaşandığı belirtildi.
Günün her saatinde köşe başlarında denetim yapan emniyet ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, polis ekiplerinin duyarlılığı sayesinde herkesin maske taktığını ve sosyal mesafeye uyduğunu ifade ettiler.

Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor

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