Hakkari polisi uyarmaya devam ediyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran “korona virüs” salgın tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Her türlü tedbirlerin alındığı, kente giriş ve çıkışlarda sağlık taramasının yapıldığı Hakkari’de bilgilendirme çalışmaları ise devam ediyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taraftan yaşlıları evlerinden ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan ise kent merkezinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, kent merkezinde dolaşarak evde çıkmama uyarısında bulunmasının yanı sıra bilgilendirme çalışmasını da sürdürüyor.



