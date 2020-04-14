Hakkari polisinden korona virüs denetimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak maske denetimi yaptı.

Hakkari’de polis ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında ve caddelerde, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Adil Demir, polis memurları ve beraberindeki zabıtalarla 4 ayrı koldan kentin değişik noktalarında denetimlerde bulundular. İş yerleri ve yolda geçen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, maskesiz olan vatandaşlara ise maskesiz dolaşılmaması uyarısında bulundular.

Polis aracından megafonla, "Değerli Hakkarililer, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereğince 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları, tüm yaş gruplarının şehir dışına yolculuk yapmaları yasaklanmıştır” anonsları yapıldı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyaran polisler, önlem almadan evlerinden çıkan vatandaşlara ise uyarıda bulundu. Kentin tüm caddelerini ve bütün iş yerlerini tek tek dolaşan ekipler, denetimlerin süreceğini belirttiler.

