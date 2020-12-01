Hakkari Valiliğinden sınır hattındaki olayla ilgili açıklama:

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, Derecik ilçesinin sınır hattında kaçakçılık amacıyla yurda girmeye çalışan şüphelilerin, hudut birliğince yapılan ikazlara cevap vermemesi üzerine açılan uyarı ateşi sonucunda, bir kişinin yaralandığı, yaralının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.30 sularında Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda, yurt dışından yurt içine kaçakçılık maksadıyla girmeye çalışan şüpheli kişilere karşı görevli hudut birliği tarafından sözlü ikaz yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkazlara cevap vermemesi üzerine havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup Derecik Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.

