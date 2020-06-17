Hakkari-Van sınırında sıcak su sondajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin bir turizm memleketi olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.

Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Van sınırındaki Boybeyi ve Sarıtaş köyleri civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda MTA tarafından ilk sondaj çalışması yapılmaya başlandı. Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mutafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile sondaj çalışmalarını yerinde denetledi. MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve teknik ekip tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari sınırında sıcak su sondajı yapıldığını belirterek, “Burada sondaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sıcak suya kavuşacağız. Burada arazideki doğal güzelliğe, sıcak su tesisleriyle yeni bir güzellik ekleyeceğiz inşallah. Hakkarimiz açısından önemli bir proje, Hakkari bir turizm memleketi olma yönünde hızla ilerliyor. Bir taraftan kayak merkezinde konaklama tesislerimiz devam ediyor. Burada sıcak su sondajımız, Zap Vadisi’nde projemiz var ve yine Hakkari merkezde birçok projemiz devam ediyor. Mir Kalesi, Golazüryan bunların hepsi dağ turizmi anlamında, doğa turizmi anlamında, termal turizmi anlamında Hakkari’ye büyük bir katkı yapacak. Hakkari sadece Hakkarililerin değil; Vanlıların, İran’dan ve Irak’tan gelecek insanların ziyaret edecekleri, gelip görmek istedikleri önemli bir turizm merkezi olacak inşallah. Hakkari’de güzel şeyler yapılıyor, bu güzel hizmetlere her gün yenisi ekleniyor” dedi.