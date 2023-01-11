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Hakkari’de ‘1 kitap 1 bilet’ etkinliği

11.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ‘1 kitap 1 bilet’ projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Rumuz Goncagül’ isimli tiyatro gösterisini izledi.

Hakkari Belediyesi tiyatro topluluğu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tiyatro topluluğu ‘1 kitap 1 bilet’ projesi çerçevesinde ‘Rumuz Goncagül’ isimli tiyatro oyununu sahneledi. Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Rumeysa Ayşin Taş’ın yönettiği ve Rumeysa Ayşin Taş, Seher Timur ,Samet Özdemir Mehmet Arif Yıldırım, Bertan Akbaş, Bilgin Dayan, Penah Çallı, Harun Mahmutoğlu ve Yasin Koray Sayın’ın oynadığı ‘Rumuz Goncagül’ adlı çağdaş orta oyunu Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Yoğun ilginin gösterildiği oyunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte izleyen Vali İdris Akbıyık oyun sonunda tiyatrocularla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çektirerek başarıların devamını diledi.

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