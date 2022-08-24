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Hakkari'de 100 kilogram eroin ele geçirildi

24.08.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 100 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 100 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentte tespit edilen bir araçta yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Açıklamada, şüpheli ya da şüphelilerle ilgili bilgiye yer verilmedi.

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Hakkari uyuşturucu eroin

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