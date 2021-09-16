Hakkari'de 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren siviller anıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Köy mezarlığındaki anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile yakınları dua etti.

Erol, gazetecilere, 11 yıl önceki terör saldırısında kaybettiği iki çocuğu ile 7 yakınının acısını hala yüreğinde hissettiğini anlattı.

Olayın yaşandığı günden beri büyük bir acı yaşadıklarını belirten Erol, "Her sene olayın yıl dönümünde mezarlığa geliyoruz, dua ediyoruz. 11 yıldır bu acıyı yaşıyoruz. Ne düğünüm, ne bayramım, ne seyranım, ne huzurum var. Köylülerin hepsi bu acıyı paylaşıyor. Anmalar için dahi birçok kişi olayı yeniden hatırlayıp kahrolacak diye gelmiyor. Allah kabul etmesin. Bunu yapanları Allah kahretsin." diye konuştu.

Saldırıda kızı ve torununu kaybeden Sadık Erol da unutulmayacak bir olay yaşadıklarını kaydederek, "11 yıldır bu acıyı derinden hissediyoruz. Bugün saldırının yıl dönümüdür. Yine mezarlığa geldik ve dua ettik. Bu kadar yıldır nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Acımız çok büyüktür. Elimizden başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ittirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

