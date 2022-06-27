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Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi

27.06.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi

Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 25 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Akçalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu yapımında kullanılan 25 litre asit anhidrit ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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