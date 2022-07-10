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Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı

10.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı

HAKKARİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) iş birliğiyle "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Hakkari'de 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldı.

Hayırseverlerin yaptığı 450 hisse kurbanın kesimi, kent merkezi ve ilçelerde görevlilerin gözetiminde gerçekleştirildi.

Kesildikten sonra paketlenen kurban etleri, görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, organizasyona destek sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Hayır sahiplerinin çoğunun kurban vekaletini vakfa vermeyi tercih ettiğini belirten Fakirullahoğlu, şunları aktardı:

"Büyük ve küçükbaş olarak bağışlanan kurbanlıkların etleri dünyanın farklı coğrafyalarında yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı süresince ulaştırılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda kentte de kurbanlıklar dini vecibelere göre kesilerek, etleri 3 bin aileye ulaştırıldı."

İl Müftülüğü Şube Müdürü Bilal Beyter ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin organizasyonu çerçevesinde kentte vekaletle 450 kurban bağışının yapıldığını dile getirdi.

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