YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da yakalandı

23.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016'da 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK üyelerinden olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul​​​​​​ Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde, risk analizi uygulaması kapsamında 19 Eylül’de Ankara’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelendi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, taksi beklediği sırada polis ekiplerince durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Kontrolde söz konusu kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, bu kişiyi parmak izi kontrolüne götürdü.

Kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
350 yıllık tekke kültürü "Devran-ı Şerif", AKM'de seyirciyle buluştu350 yıllık tekke kültürü "Devran-ı Şerif", AKM'de seyirciyle buluştu
TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdüHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.