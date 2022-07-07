YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hakkari'de 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi

07.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari hudut hattında 55 kilogram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarınca, Hakkari sınır hattında 55 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'yla afet riskleri azaltılacakTürkiye Afet Risk Azaltma Planı'yla afet riskleri azaltılacak
Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptıMardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Hakkari metamfetamin

Ankara Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:21
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.