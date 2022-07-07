Hakkari'de 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari hudut hattında 55 kilogram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarınca, Hakkari sınır hattında 55 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.



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