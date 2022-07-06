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Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

06.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde operasyon düzenledi.

Türkiye-İran sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda, 4 çuval içinde 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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