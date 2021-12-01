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Hakkari'de araziye gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirildi

01.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de araziye gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 105 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında dün yapılan aramada, araziye gizlenmiş çuvalda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

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