Hakkari'de araziye gömülü 189 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda araziye gömülü 173 kilogram eroin ve 16 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin Akpınar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda araziye gömülü 8 çuval içinde 173 kilogram gram eroin ve 16 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.



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