Hakkari’de buzla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde buzla mücadele çalışması başlatıldı.

Kısıtlama nedeniyle çarşı merkezinin boş kaldığı Hakkari’de belediye ekipleri 5 iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Kentin değişik noktalarındaki buzlar iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Konak caddelerini tamamen buzlardan temizledi.



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