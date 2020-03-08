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Hakkari’de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarındaki caddeler tazyikli suyla yıkandı.Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari’de, karların erimesiyle birlikte cadde ve sokakların çamur deryasına dönüşmesi vatandaşları rahatsız etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarındaki caddeler tazyikli suyla yıkandı.
Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari’de, karların erimesiyle birlikte cadde ve sokakların çamur deryasına dönüşmesi vatandaşları rahatsız etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktaları olduğu gibi Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser TOKİ konutlarındaki blokların önündeki çamur deryasını tazyikli suyla yıkadı. Sümbül Mahallesinin genç muhtarı Ferdi Aksaç’da eline kürek alıp çukurları kapatarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları denetimler, gerek vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kentin birçok mahalle, cadde ve sokaklarını tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler.
Havaların ısınmasıyla beraber yolların gölete dönüştüğünü ve logarların tıkadığını ve araçların geride bıraktığı çamuru temizlediklerini belirten yetkililer, çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ettiler.

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Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
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