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Hakkari'de dağcılar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Karadağ'a tırmandı

30.10.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Hakkari'de bir grup dağcı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yer yer karla kaplı 3 bin 764 rakımlı Karadağ'da zirve yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) uyguladığı "100. Yılda 100 Zirve" projesi kapsamında TDF İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen faaliyet için aralarında Çek Cumhuriyeti'nden 2 kişinin de yer aldığı 32 dağcı, kurumun önünde bir araya geldi.

Kendilerine tahsis edilen araçlarla Berçelan Yaylası'na giden dağcılar, yer yer karla kaplı bölgede 4 saatlik zorlu tırmanışın ardından Karadağ'ın zirvesine ulaştı.

Zirvede pankart açıp fotoğraf çeken dağcılar, daha sonra inişe geçerek kent merkezine geldi.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, 32 kişilik grupla dün sabah saatlerinde tırmanışa geçtiklerini söyledi.

Bölgede bazı noktalarda karla kaplı zeminde ilerlediklerini belirten Ertunç, "4 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştık. Federasyonumuzun '100. Yılda 100 Zirve Projesi' kapsamında bu faaliyeti yaptık. Katılımcılara hitaben günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptık. Faaliyete katılanlara katılım belgesi takdim ettik. Güzel bir faaliyet oldu. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim." diye konuştu.

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Hakkari dağcı zirve

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