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Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehirdeki park, bahçe, cadde ve sokaklar korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehirdeki park, bahçe, cadde ve sokaklar korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler, bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması da yaptı. Basın kuruluşlarının çalışma ofislerinin de dezenfekte edildiğini dile getiren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda yoğun ve etkin dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini söylediler. Yetkililer, “Bu noktada ciddi bir inisiyatif aldık. Bugüne kadar tabiri caizse kent merkezinde neredeyse dezenfekte etmediğimiz yer kalmadı. Ekiplerimiz bugün de çevre yolu üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ve halk sağlığına ait iki iş yeri ile birlikte değişik adreslerde apartmanları dezenfekte ettiler ve hala ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” dediler.

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