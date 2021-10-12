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Hakkari'de düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

12.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katıldığı deprem tatbikatı, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi bahçesindeki tatbikata, AFAD, jandarma, polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, 112 Acil Sağlık ve Hakkari Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllüleri katıldı.

Senaryo gereği, il merkezinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde bir bölümü çöken, bir bölümünde de yangın çıkan okulda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Okuldaki öğrencileri güvenli şekilde tahliye eden ekipler, daha sonra bölgede keşif yaparak, binanın elektrik ve doğalgazını kesti, mahsur kalanların yerini tespit etti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye merdiveniyle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Okulun 5. katındaki pansiyonda mahsur kalan bir öğrenci de JAK ekiplerince halat yardımıyla aşağı indirildi.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM) görevlilerinin yönlendirmesiyle enkazın bulunduğu alana giden ekipler, jandarma arama köpeğiyle yerini tespit ettikleri kişiyi hidrolik kırıcı, delici ve kesici ekipmanlar kullanarak kurtardı.

AFAD ekiplerinin sismik ve akustik dinleme cihazları sayesinde enkaz altında yeri tespit edilen başka bir kişi de bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Gerçeği aratmayan tatbikat, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, tatbikatın başarılı geçtiğini ve öğrencilerin afet sırasında neler yapabileceklerine dair bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Emeği geçen kurumlara teşekkür eden Kılıç, "Afetin gündelik yaşamdan ne kadar farklı olduğunu, afetler konusunda ne kadar duyarlı ve hassas olmamız gerektiğini arkadaşlarımız en iyi şekilde yansıttılar. İnşallah bunları hiç yaşamayız." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz de bu şekilde kurumlar arasında eş güdüm ve koordinasyonu yükseltmeyi, kentin afet ve acil durumlara müdahale sistemlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Karadeniz, "Çalışma gruplarıyla birlikte çalışabilirliği, süreçlerin denenmesi ve iyileştirilmesi, yaşanabilecek sorunların tespiti, uygulanabilirliğinin ölçülmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla her yıl çeşitli afet senaryoları üzerinde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tatbikatlar düzenlenmektedir." dedi.

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