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Hakkari’de et ürünleri işletmeleri denetlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.12.2020 10:35 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi tarafından et ürünleri işletmeleri denetlendi.Önceki gün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yönelik başlayan denetim seferberliği, bugün de et ve et ürünlerinin imalattan satışa kadar her aşamada denetimi yapıldı.

Hakkari’de et ürünleri işletmeleri denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi tarafından et ürünleri işletmeleri denetlendi.
Önceki gün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yönelik başlayan denetim seferberliği, bugün de et ve et ürünlerinin imalattan satışa kadar her aşamada denetimi yapıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekibi, üretim yapan işletmelerde maske, mesafe ve hijyen koşulları denetledi.
Et satan işletmeleri titizlikle denetleyen ekipler, il dışından getirilen beyaz etin son kullanım tarihi ile tazeliğini denetledi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

Hakkari’de et ürünleri işletmeleri denetlendi

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