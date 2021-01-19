Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi tanıtıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Kenan Yavuz da salgın nedeniyle uzaktan eğitim modülleri hazırladıklarını, 30 bin kamu ve özel sektör çalışanına iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verdiklerini ifade etti.

"Çocuklarımız gelecek seçimlerini ve meslek tercihlerini yaparken ciddi bir rehberlik ihtiyacı duyuyorlar. Öğrencimizin gelecek seçimlerine dair kafalarının karışık olduğu bir dönemde böylesi bir projenin ilimizde, üniversitemiz öncülüğünde uygulanması ve yurt içi ile yurt dışında paydaşlarının olması ilimize değer katacaktır."

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, kentte böyle bir projenin gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu yıl da yaklaşık 100 bin kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vereceklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Hakkari'de matematikte dünya birincimiz çıktı. Dünya birincisi Yusuf kardeşimiz eğer doğru seçimler yapmazsa veya doğru yönlendirilmezse, ülke çapında hizmet edecek bir devlet adamı olacak iken doğru seçimler yapmazsa bu katma değer belki oluşmayabilir. Bu projede en son güncel metotları ile bu kardeşlerimizin iş eğilimlerini ve eğitim eğilimlerini belirleyen ailelerine, eğiticilerine yönelik modüller hazırlayarak çevrim içi bir şekilde uzaktan eğitim yolu ile onları eğitecek programlarımız var."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise kentin sorunları ve geliştirilmeye açık alanlarla ilgili çeşitli projeler üzerinde durduklarına vurgu yaparak projenin gelişmesi ve ilerlemesinde emeği geçen tüm öğretim görevlilerine ve paydaşlara teşekkür etti.

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay da çalışmanın kabul edilen 30 projeden biri olduğunu, yaklaşık 2,5 milyon lira hibe almaya hak kazandığını bildirdi. Akçay projenin ÇASGEM, Türkiye Uzman Koçlar Derneği, İtalya, İngiltere, Slovenya ve Hollanda'dan 4 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle uygulanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Can Gözcü, kapsam hakkında bilgi verdi.

İtalya, Slovenya ve Hollanda'da bulunan proje paydaşları sivil toplum kuruluşu temsilcileri de video konferans aracılığı ile toplantıya katıldı.

