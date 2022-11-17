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Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

17.11.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari sınırları içinde 15 Kasım saat 00.01'den 29 Kasım saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplanmalar, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör gibi her türlü hava faaliyetleri, anma toplantısı anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yürüyüş etkinlik gösteri yasak

Hakkari Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
11:55
İkindi
14:37
Akşam
17:00
Yatsı
18:19
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

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