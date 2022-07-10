YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı

Hakkari'de hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı

10.07.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde hayvanlarını otlatmak için 2 bin 800 rakımlı yaylaya çıkan yaklaşık 20 aile, kurdukları kıl çadırlarda bayramlaştı.

Beldeye bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki aileler, hayvanlarını çıkardıkları Karadağ eteklerindeki 2 bin 800 rakımlı Aveğak Yaylası'nda bayramı karşıladı.

Her ailenin kurban kestiği yaylada, etler eşit parçalara bölünerek köydeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Asırlık toplu bayramlaşma geleneğini burada da sürdüren yayla sakinleri, birbirlerinin çadırlarını ziyaret ederek bayramlaştı, ikramlardan yedi.

Bayramlaşmanın ardından günlük işlerine devam eden aileler, sağdıkları hayvanları yemledi, bakımlarını yaptı. Sağım sırasında annelerine yardımcı olan çocuklar da daha sonra oyunlar oynayarak eğlendi.

Yayla sakinlerinden Resul Çiftçi, AA muhabirine, burada yaklaşık 2 bin koyunun olduğunu söyledi.

Mahalledeki yaklaşık 20 ailenin yaylaya gelerek 3 ay kaldığını anlatan Çiftçi, "Burada elde ettiğimiz sütten peynir ve tereyağı yapıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını müşterilere satıyoruz. Yaylada bayramı kutluyoruz. Beraber çadırları gezip bayramı kutladık. Her hane bir kurban kesti. Etleri ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Burası çok güzel bir yer. Yaylada bulunmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Adnan Üzüm ise bayramın yaylada güzel geçtiğini ve toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdüklerini dile getirerek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Her mevsimin kendisine göre zorluğu var. Hayvancılık da zor bir meslek. Şu an kadınlar koyunları sağıyor. Elde edilen peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyoruz." dedi.

Kadınlardan Zehra Çiftçi ise özel günler ve bayramda da hayvanların bakımını aksatmadıklarını belirterek "Aylarca koyun, keçi ve kuzuların peşindeyiz. Sabah kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Daha sonra koyunları sağıyoruz. Bugün de kurban kestik. Bayramı burada geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildiHakkari'de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye ettiSamsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:01
Sabah
04:45
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:36
Yatsı
21:12
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.