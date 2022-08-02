YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

02.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

HAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında iki yılda 12 bin çocuğa yüzme dersi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuzda açılan yüzme kursu ilgi görüyor.

Okulların tatil olmasıyla açılan kurslara katılan çocuklar, eğitmenlerden aldıkları eğitimle yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere, iki yılda 12 bin öğrenciye yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Çocukları spor tesislerinden faydalandırdıklarını ve onların farklı branşlarda eğitim almaları için çaba gösterdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kapasitesi iyi olan çocuklarımızı müsabakalara gönderiyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hakkari’de toplamda 5 yarı olimpik yüzme havuzumuz olacak. Amacımız hem ilçelerde hem köylerde hem de kent merkezinde bütün çocuklara yüzmeyi öğretmek. Bütün havuzları tamamlayarak gelecek yıl 40 bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Hakkari'ye bu güzel katkıyı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Kaymakamlarımıza ve bütün paydaş kurumlara, antrenörlerimize, velilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Antrenör Süleyman Er de "Yüzme eğitimi ve havuzumuz sadece çocuklara yönelik değil. 7'den 70'e bütün vatandaşlara hitap ediyoruz. Amacımız sporu, yüzmeyi sevdirmek. Emeği geçen bütün sporculara, antrenörlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitim gören 10 yaşındaki Rojen Aykut ise yaz tatilini güzel geçirdiğini ve kursta yeni arkadaşlar tanıyarak yüzme öğrendiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'deki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiHakkari'deki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybettiAydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:03
Öğle
12:16
İkindi
16:05
Akşam
19:20
Yatsı
20:49
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.