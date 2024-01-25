Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor

Ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi için 140 personel ve 122 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi, kapanan köy ve mezra yollarının bir an önce ulaşıma açılması için büyük gayret sarf ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 100 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmış, karla mücadele ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kapalı bulunan yolların yüzde 50’si kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştı.

Ancak dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle Hakkari genelinde 24 köy ve 65 mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Kesintisiz ulaşım için var gücüyle çalışan ekipler, kapalı bulunan 89 yerleşim yeri yolunu yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

