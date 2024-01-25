YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor

Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor

İHA İHA
25.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları, yürütülen çalışmalar sonucunda tek tek ulaşıma açılıyor.

Hakkari’de karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor

Ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi için 140 personel ve 122 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi, kapanan köy ve mezra yollarının bir an önce ulaşıma açılması için büyük gayret sarf ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 100 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmış, karla mücadele ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kapalı bulunan yolların yüzde 50’si kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştı.

Ancak dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle Hakkari genelinde 24 köy ve 65 mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Kesintisiz ulaşım için var gücüyle çalışan ekipler, kapalı bulunan 89 yerleşim yeri yolunu yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı inek telef olduOtomobilin çarptığı inek telef oldu
Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldıAydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:46

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Hayat eczanesi
Yuksekova
Vural eczanesi
Merkez
Bahar eczanesi
Semdinli
Nehr-i eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.