Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Kazan köyü Nöbet Tepe kayalıkları mevkisinde dün gerçekleştirilen operasyonda kayaların arasına gizlenmiş fünye takılı olmayan 2 adet VS-50 anti personel mayını, DM-16 aydınlatma mayını, 2 metre infilaklı fitil, elektrikli fünye, 50 metre el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektrik kablosu, 4 kilogram potasyum nitrat ve şeker karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, 300 gram toz haline getirilmiş TNT olduğu değerlendirilen plastik patlayıcı bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
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