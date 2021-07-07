Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kazan köyü Nöbet Tepe kayalıkları mevkisinde dün gerçekleştirilen operasyonda kayaların arasına gizlenmiş fünye takılı olmayan 2 adet VS-50 anti personel mayını, DM-16 aydınlatma mayını, 2 metre infilaklı fitil, elektrikli fünye, 50 metre el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektrik kablosu, 4 kilogram potasyum nitrat ve şeker karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, 300 gram toz haline getirilmiş TNT olduğu değerlendirilen plastik patlayıcı bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

