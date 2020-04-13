YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de korkutan yangın

Hakkari’de korkutan yangın

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Hakkari’deki 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Hakkari’de korkutan yangın

Hakkari’deki 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ve TOMA araçlarının müdahale ettiği yangın söndürülürken, büyük hasar meydana geldi.
Halife Devriş Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Hemen harekete geçen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alarak her türlü ihtimale karşı TOMA aracını da olay yerine sevk etti. Olay yerine kısa sürede gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de toplumsal olaylarda kullanılan TOMA aracının desteğiyle yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonun yakınındaki yangın için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ekipler ise çalışmaları sırasında sosyal mesafeye dikkat ettiler.
Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hakkari’de korkutan yangın

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Hakkari Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:26
Öğle
12:11
İkindi
15:50
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Hakkari Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

Hastane yönetiminden örnek davranış

Hastane yönetiminden örnek davranış

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.