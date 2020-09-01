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Hakkari'de meydana gelen araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Hakkari'de meydana gelen araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit piyade uzman çavuş Furkan Erbil'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Erbil'in naaşı, buradan memleketi Kastamonu'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Murat Eczanesi
Merkez
Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
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