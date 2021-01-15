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  4. Hakkari'de öğrenim gören çocuğun "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması" başarısı

Hakkari'de öğrenim gören çocuğun "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması" başarısı

15.01.2021 21:01 | Son Güncelleme:
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür: - "Dünya çapında düzenlenen organizasyonda öğrencimiz 9 sorunun tamamına doğru cevap vererek birinci oldu. Çocuğumuzu, ailesini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu'nun, çevrim içi yapılan "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru cevaplayarak kategorisinde birinciler arasında yer aldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte eğitim alanında ciddi çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Planlı çalışmalar sonucu güzel başarılar elde edildiğini dile getiren Gür, "Dünya çapında düzenlenen organizasyonda öğrencimiz, 9 sorunun tamamına doğru cevap vererek birinci oldu. Çocuğumuzu, ailesini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışma iki yılda bir yapılıyor. Herkesin girebildiği bir yarışma değil. Desteklerinden dolayı Valimiz sayın İdris Akbıyık başta olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Velieceoğlu ise matematiği ve işlem yapmayı çok sevdiğini belirterek öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Baba Orhan Velieceoğlu da öğretmenlerin öğrencilere katkılarından bahsederek, "Eğitimdeki temel taş öğretmenlerdir. Biz de veliler olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerimiz bu pandemi sürecinde de ihtiyacımız olan özel eğitimlerde de desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Oğlumun başarısından dolayı çok mutluyum. Bizi gururlandırdı. Başarı sadece çocuğumun değil, Hakkari'nin, ülkemizin başarısıdır. Matematiği ve zeka oyunlarını çocukluktan beri çok seviyor." ifadesini kullandı.

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