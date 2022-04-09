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Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu

09.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan kentte Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini devam ettiriyor.

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