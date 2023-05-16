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Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz edildi

16.05.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hakkari Başkanlığından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz edildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım, döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

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