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Hakkari’de sokak hayvanları emin ellerde

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokak hayvanlarına mama ve yiyecek desteği verdi.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istenmişti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokak hayvanlarına mama ve yiyecek desteği verdi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istenmişti. Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edilmişti.
Sokak hayvanlarına yönelik her zaman rutin olarak sağlık taraması ve yem bırakma çalışmasını sürdürün Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan sahipsiz hayvanların barınaklarına mama ve yiyecek bıraktı. Hayvanların bulunduğu barınakları daha önceden dezenfekte eden veteriner ekipleri, barınaklara tek tek yiyecek bıraktılar.
Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, başıboş hayvanların beslenmesi için çalıştıklarını belirterek, “Son iki gündür İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda da rutin olarak yaptığımız işleri biraz daha sıklaştırarak, Hakkari il sınırları içersinde yaşayan bütün başıboş hayvanların beslenmesini daha da sıklıkla yapmaya başladık. Şu anda kentten 7 kilometre uzaklıkta ve yoğun popülasyonun olduğu bir bölgedeyiz. Şu anda beslenme çalışmalarımızı yaptık. Sabah akşam olmak üzere her gün burada rutin bir şekilde beslenme çalışmalarını yürütmekteyiz” dedi.

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